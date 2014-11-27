У Раді показали підписану Савченко присягу (фото)

Новообраним депутатам в сесійній залі на табло продемонстрували підписану Надією Савченко присягу народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як депутати одночасно склали присягу у сесійній залі, голова ВР Олександр Турчинов закликав їх підписати присяги власноруч.

Читайте такожРосія змушена буде звільнити Савченко - Тимошенко Водночас він нагадав, що “у зв'язку з протиправним утриманням Надії Савченко під вартою на території Російської Федерації, нею особисто скріплено текст присяги народного депутата у присутності адвоката”.

Турчинов зазначив, що підготовчою депутатською групою було ухвалено рішення щодо демонстрації підписаного Савченко тексту присяги, оскільки за нинішніх обставин “це є єдиним можливим засобом підтвердження вступу Надії Савченко на посаду народного депутата України”.

Після цього присутні в сесійній залі депутати підвелися та поаплодували.