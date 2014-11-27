Ляшко очолить фракцію Радикальної партії у ВР

Про це у коментарі УНІАН сказав народний депутат України, представник РПЛ Денис Силантьєв.

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Як повідомляв УНІАН, у засіданні новообраної Верховної Ради оголошено перерву до 12.00 для вирішення організаційних питань, пов’язаних, зокрема, з необхідність отримання народними депутатами карток для голосування.