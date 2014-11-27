У ВР оголошено перерву до 12:00

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що після підписання тексту присяги депутати повинні здати його працівникам апарату ВР.

Читайте такожБіля будівлі парламенту зібралось кількасот співробітників правоохоронних органів“Після цього ви зможете отримати картки для голосування і зареєструватися для участі у першому пленарному засіданні ВРУ VIII”, - сказав Турчинов.