Перше засідання нової Ради: теплі обійми та камуфляж (фоторепортаж)
12:39, 27 листопада 2014Політика
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Лави "бувалих" парламентарів розбавили нові обличчя.
REUTERS
Сьогодні о 10.00 розпочалося урочисте відкриття новообраної Верховної Ради.
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Після присяги народні депутати мають визначитися з головою парламенту.
Також президент Петро Порошенко повинен внести на розгляд парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра. Прогнозують, що ним знову має стати Арсеній Яценюк.
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