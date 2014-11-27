Перше засідання нової Ради: теплі обійми та камуфляж (фоторепортаж)

12:39, 27 листопада 2014
Політика
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Лави "бувалих" парламентарів розбавили нові обличчя.

REUTERS

Сьогодні о 10.00 розпочалося урочисте відкриття новообраної Верховної Ради.

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Після присяги народні депутати мають визначитися з головою парламенту.

Також президент Петро Порошенко повинен внести на розгляд парламенту кандидатуру нового прем'єр-міністра. Прогнозують, що ним знову має стати Арсеній Яценюк.

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