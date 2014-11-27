Кабмін склав повноваження перед новообраною Радою
12:43, 27 листопада 2014Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк оголосив про припинення повноважень Кабінету міністрів у зв'язку з початком роботи новообраної Верховної Ради.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у сесійній залі парламенту перед народними депутатами. "Маю честь оголосити про припинення повноважень Кабінету міністрів. Місію виконали. Прошу призначати новий уряд", - підкреслив Арсеній Яценюк.
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Він також зазначив, що новообрана Верховна Рада проєвропейська і проукраїнська.
Згідно Конституції, уряд складає повноваження перед новообраним парламентом. Кабінет міністрів, який склав повноваження перед новообраною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи нового уряду.
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