Кабмін склав повноваження перед новообраною Радою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у сесійній залі парламенту перед народними депутатами. "Маю честь оголосити про припинення повноважень Кабінету міністрів. Місію виконали. Прошу призначати новий уряд", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Він також зазначив, що новообрана Верховна Рада проєвропейська і проукраїнська.

Згідно Конституції, уряд складає повноваження перед новообраним парламентом. Кабінет міністрів, який склав повноваження перед новообраною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи нового уряду.