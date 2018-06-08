Аудитор НАБУ збирається боротися з ворожою конкуренцією між антикорупційними органами

Василенко підкреслив, що його інтерес полягає в тому, щоб зробити все для нормального функціонування НАБУ і щоб не було штучних претензій до Бюро.

Аудитор Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради України Володимир Василенко запевнив, що сприятиме припиненню ворожої конкуренції між антикорупційними органами.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

«У мене ціль яка? – Подивитись, що відбувається, і якось сприяти уникненню такої ворожої конкуренції між різними правоохоронними антикорупційними органами», - заявив він, додавши, що в тому числі має намір припинити «сварки» між САП і НАБУ, які ми всі спостерігали у минулому році.

Василенко підкреслив, що його інтерес полягає в тому, щоб зробити все так, щоб НАБУ нормально функціонувало, щоб не було штучних претензій до нього. А, з іншого боку, щоб діяльність НАБУ відбувалась в рамках закону і була ефективною.

«Тобто я бачу своє завдання як оцінку діяльності цієї інституції», - наголосив він.

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«Якщо ми беремо поліцію або суди, дуже часто ці органи діють не як правоохоронні, а як правопорушні, адже вони не діють в рамках Конституції і законів… НАБУ покликане відстоювати законність, тому і сама діяльність НАБУ повинна відбуватись в рамках закону», - розповів Василенко, зауваживши, що НАБУ має бути оперативно та інституційно незалежна. І це одне з завдань аудиторів – визначити, чи завжди вони діють як інституційно і оперативно незалежна інстанція.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада визначила доктора юридичних наук Володимира Василенка до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Згідно зі законодавством, комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів щороку проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. У складі комісії мають бути представники уряду, парламенту та президента.

Аудитором НАБУ від Кабміну обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.

Президент ще не призначив свого представника.