Аудитор НАБУ збирається боротися з ворожою конкуренцією між антикорупційними органами

11:36, 08 червня 2018
Політика
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Аудитор НАБУ запевнив, що сприятиме припиненню ворожої конкуренції між антикорупційними органами / фото УНІАН

Аудитор Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради України Володимир Василенко запевнив, що сприятиме припиненню ворожої конкуренції між антикорупційними органами.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

«У мене ціль яка? – Подивитись, що відбувається, і якось сприяти уникненню такої ворожої конкуренції між різними правоохоронними антикорупційними органами», - заявив він, додавши, що в тому числі має намір припинити «сварки» між САП і НАБУ, які ми всі спостерігали у минулому році.

Василенко підкреслив, що його інтерес полягає в тому, щоб зробити все так, щоб НАБУ нормально функціонувало, щоб не було штучних претензій до нього. А, з іншого боку, щоб діяльність НАБУ відбувалась в рамках закону і була ефективною.

«Тобто я бачу своє завдання як оцінку діяльності цієї інституції», - наголосив він.

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«Якщо ми беремо поліцію або суди, дуже часто ці органи діють не як правоохоронні, а як правопорушні, адже вони не діють в рамках Конституції і законів… НАБУ покликане відстоювати законність, тому і сама діяльність НАБУ повинна відбуватись в рамках закону», - розповів Василенко, зауваживши, що НАБУ має бути оперативно та інституційно незалежна. І це одне з завдань аудиторів – визначити, чи завжди вони діють як інституційно і оперативно незалежна інстанція.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада визначила доктора юридичних наук Володимира Василенка до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Згідно зі законодавством, комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів щороку проводить незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ. У складі комісії мають бути представники уряду, парламенту та президента.

Аудитором НАБУ від Кабміну обрано доктора юридичних наук, голову делегації України в GRECO Михайла Буроменського.

Президент ще не призначив свого представника.

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Теги: #НАБУ#аудитор НАБУ#антикорупціонери#антикорупційні організації