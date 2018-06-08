Екс-охоронець Януковича заявив, що на Майдані нібито планувався теракт

Зокрема він заявив, що Турчинов, Ярош та Мірошниченко "хотіли підпалити на Майдані бензовоз".

Колишній начальник штабу охорони президента Володимир Павленко заявляє, що під час Майдану тодішня опозиція нібито готувалася до здійснення теракту на Майдані.

За його словами, нинішній секретар РНБО Олександр Турчинов, колишній очільник “Правого сектору” Дмитро Ярош та екс-народний депутат від “Свободи” Ігор Мірошниченко хотіли підпалити на Майдані Незалежності у Києві бензовоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час допиту через відеоконференцзв’язок із Кримом на засіданні суду, який розглядає справу про вчинення державної зради колишнім президентом Віктором Януковичем.

Він розпочав свої свідчення з того, що попросив суд ставити йому питання російською мовою, оскільки українською довго не говорив і може невірно зрозуміти запитання. На це суддя Владислав Дев’ятко зауважив, що якщо Павленку не зрозумілі питання українською, то йому можуть запросити перекладача.

Павленко на допиті заявив, що життю Януковича була загроза протягом всього періоду Майдану, з листопада 2013 року до лютого 2014 року, і що в зв’язку з тим була посилена його охорона. Він також додав, що загроза ця виходила від тодішніх опозиціонерів, штаб яких був у Будинку профспілок. Зокрема, свідок заявив, що 20 лютого, коли планувалась зустріч Януковича із західними політиками, тодішні опозиціонери хотіли зірвати робочий графік президента, щоби не допустити проведення переговорів.

Окрім того, Павленко заявив, що 20 лютого отримав інформацію, що кортеж Януковича хочуть заблокувати біля Адміністрації президента та знищити його — закидати "коктейлями Молотова" або розстріляти з вогнепальної зброї. Також він заявив, що тодішні опозиціонери нібито хотіли захопити бензовоз та підірвати його на Майдані, звинуватити в цьому тодішню владу, і здійснити державний переворот. Свідок додав, що цей план обговорювався на нараді, де були присутні Ярош, Турчинов та Мірошниченко.

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На запитання судді, від кого він дізнався про це, Павленко зазначив, що не скаже прізвище, оскільки побоюється за життя цієї людини. На це суддя нагадав свідку про кримінальну відповідальність у разі відмови надавати свідчення: “Ви звинуватили людей в страшному злочині, тому я вас запитую ще раз, звідки ви отримали цю інформацію”. Павленко знову не відповів, пояснивши це небезпекою для життя людини, яка про це йому сказала.

Окрім того, Павленко розповів, що Янукович 20 лютого знав про розстріл людей на Майдані, проте не відмінив свої переговори з представниками західних країн. При цьому він поїхав в Адміністрацію президента іншим, ніж зазвичай, шляхом. Свідок також додав, що одну із машин кортежу опозиціонерам вдалося відслідкувати, і що нібито по кортежу президента в той день було відкрито вогонь. за його словами, зокрема, постраждав автомобіль “Фольксваген”, в який стріляли.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.