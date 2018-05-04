Янукович під час втечі пересувався територією України на авіатранспорті РФ - свідок

Екс-охоронець Януковича, колишній співробітник УДО Іванцов розповів у суді свою версію щодо того, як екс-президент тікав до Росії у лютому 2014 року; наступне засідання суду, на якому допитають колишнього командувача внутрішніх військ Шуляка, заплановане на 17 травня.

Обвинувачений у вчиненні державної зради екс-президент Віктор Янукович під час втечі з країни у лютому 2014 року пересувався територією України на авіаційному транспорті Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Оболонського райсуду Києва, яка розглядає це кримінальне провадження, завершила допит свідка сторони захисту Дмитра Іванцова, який був співробітником Управління державної охорони, охороняв Януковича та втік з ним разом до Росії.

Слід зазначити, що показання свідка в цілому співпадають з показаннями співробітників УДО, які залишилися в Україні і вже дали свідчення в суді по справі щодо держзради Януковича.

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Зокрема, Іванцов розповів, що пізно ввечері 22 лютого 2014 року, коли Янукович з охоронцями їхали на автомобілях в напрямку Мелітополя із Донецька, вони на околицях Мелітополя пересіли на три військових вертольоти. Пролетівши приблизно 20 хвилин, вони приземлились на військовому аеродромі, де пересіли на літак АН-26 і полетіли в Крим.

Головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко запитав, що це були за вертольоти і аеродром. Іванцов відповів: «Російські». Проте, який саме це був аеродром, він не знає.

Крім того, Іванцов розповів, що 23 лютого зранку Янукович і його охоронці приземлилися на військовому аеродромі в Криму, а звідти поїхали на територію санаторію біля Ялти. За словами свідка, коли вони дізналися, що в Крим прибули Валентин Наливайченко (голова Служби безпеки України з 24 лютого 2014 року до 18 червня 2015 року) та міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, і що якісь озброєні люди розшукують Януковича в Криму, вони переїхали до іншого санаторію під охороною морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Свідок показав, що після цього екс-президент з охоронцями переїхали до Козачої бухти в Севастополі, де Янукович запропонував працівникам УДО продовжити його охороняти. Частина співробітників УДО погодилась на ці пропозиції, і вони разом з Януковичем були доставлені на територію Росії.

Крім того, Іванцов розповів про події навколо резиденції «Межигір’я» 21-22 лютого 2014 року.

Зокрема, він зазначив, що охорона отримала інформацію, що з Майдану до «Межигір’я» виходить колона з декількох тисяч активістів. За словами свідка, цю інформацію було отримано від оперативних співробітників, які знаходилися серед «майданівців».

Було прийнято рішення посилити охорону по периметру «Межигір’я» найбільш боєздатними підрозділами. Але того ж дня охоронці Януковича дізналися, що міліціонери вже припинили охороняти периметр Межигір’я, залишивши його.

Також він додав, що після 12 години ночі Янукович розпорядився зняти озброєну охорону з резиденції і вивезти звідти зброю.

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За словами свідка, ще 21 лютого, перед тим, як Янукович виїхав до Росії, охоронцям було поставлено завдання підготуватися до його приїзду в Крим. Зокрема, водолази повинні були перевірити акваторію резиденції Януковича в Криму. Також було поставлено завдання охороняти периметр резиденції.

Також Іванцов підтвердив інформацію, про яку раніше в суді говорили його колишні колеги, що в Донецьку у них забрали мобільні телефони. Він пояснив, що це було зроблено для того, щоб переміщення охорони Януковича не можна було відслідкувати через їхні мобільні телефони.

В ході допиту Іванцова прокурори запитали його, чи були випадки нападу на колишнього президента Януковича. На що Іванцов відповів, що особисто брав участь у затриманні людей, які погрожували Януковичу по телефону.

Він також додав, що події листопада 2013 року – лютого 2014 року «були націлені на те, щоб позбавити Януковича президентства, не виключаючи його фізичного усунення».

Після завершення допита екс-охоронця Януковича в суді оголосили перерву до 10.00 17 травня. На цьому засіданні планується допитати колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка, який наразі переховується в Росії.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.