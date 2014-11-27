Неправильно припарковані іномарки нардепів зібрали затор під Радою (фото)

Під час відкриття першого засідання Верховної Ради VIII скликання вулиця Грушевського в центрі Києва "зупинилася" через неправильно припарковані дорогі машини нардепів під Радою.

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Про це кияни пишуть в соцмережах і викладають фотографії іномарок.

"Проїжджаючи повз ВР... Смуток-туга. Пробки через припарковані авто "народних обранців"", - пишуть мешканці Києва.