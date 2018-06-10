Сенцов бореться за права і свободу своєї країни - Шовковський (відео)

На захист українського режисера виступив легендарний футболіст.

Слово на захист політв’язня Олега Сенцова сказав екс-голкіпер київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський.

Він попросив українців підтримати бранця Кремля, йдеться в сюжеті ТСН.

"Хочу сказати слова підтримки Олегу Сенцову – нашому українцю, режисеру, котрий уже 4 роки перебуває в тюрмі на території Російської Федерації. Олег оголосив безстрокове голодування, голодування в підтримку всіх політв’язнів. І я хочу підтримати його, хочу, щоби ця ситуація швидше вирішилася, щоби він опинився в колі своїх близьких, своїх рідних, тих, хто його любить, хто його чекає тут, в Україні", - сказав футболіст.

"Хочу попросити, щоби підтримала його наша Україна, тому що людина бореться за свою свободу, за права і свободу своєї країни", - додав Шовковський.

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Днем раніше підтримати заручника зголосився актор Віктор Андрієнко.

"Йому від нас потрібно лише одне – підтримка, чи правильно він вчиняє. Він розуміє, що він вчиняє правильно, але він має бути не один. Давайте підтримаємо Олега", - запропонував він.