Порошенко: Чи бути Україні в НАТО, вирішуватиме народ України, а не політики

"Закликаю всіх усвідомити, що політичні спекуляції навколо негайного, вже сьогодні, приєднання до НАТО не наближають, а віддаляють час вступу. Потрібно досягти необхідних для членства критеріїв. А по-друге, будемо відвертими, слід брати до уваги дуже обережне ставлення до цієї теми великої кількості деяких наших зарубіжних партнерів. Зробили заяву, і тут же отримали відповідь, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Це не їм вирішувати, це вирішувати українському народові", - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада Коаліційна угода чітко визначає курс України на вступ до НАТО.

24 листопада, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає критерії і якщо цього захоче. „Двері залишаються відкритими. Ми так вирішили. Я був на саміті в Бухаресті, коли ми вирішили, що Україна буде членом (НАТО). Це рішення залишається в силі, якщо Україна виконає критерії для членства і якщо вона цього захоче”, - заявив Столтенберг.

Водночас, у Міністерстві закордонних справ РФ хочуть одержати гарантії невступу України в НАТО після її відмови від позаблокового статусу.