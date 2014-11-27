У «Батьківщині» заявляють, що не будуть розхитувати коаліцію і вимагати посади
В "Батьківщині" запевняють, що не дадуть жодного приводу для розхитування коаліції та не будуть вимагати жодної посади.
Про це заявила лідер цієї фракції Юлія Тимошенко в коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
Тимошенко побажала новій коаліції "єдності та глибокого якісного служіння Україні".
"Не може бути жодної теми, жодного питання, яке б могло розділяти та протиставляти одних політиків іншим", - заявила вона.
Тимошенко закликала президента та прем'єра бути єдиною командою: "А ми будемо допомагати їм будувати Україну".
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Крім того, голова фракції запевнила, що "Батьківщина" не вимагає жодної посади.
"У нас є достатньо фахівців, щоб закрити більшість напрямків, але якщо коаліції потрібно буде, вони їх запросять до співпраці", - зазначила вона.
Як повідомлялося, фракція ВО "Батьківщина" разом із "Блоком Петра Порошенка", "Народним фронтом", Радикальною партією і "Самопоміччю" увійшла до складу парламентської коаліції.
Відповідну угоду сьогодні на засіданні Верховної Ради підписали всі 5 фракцій - усього 302 народних депутати.
Фракція "Батьківщина" також одностайно проголосувала за обрання головою парламенту Володимира Гройсмана, а прем'єр-міністром Арсенія Яценюка.