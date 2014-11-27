Спікером нової Ради став Володимир Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 359 народних депутатів із 408, зареєстрованих в сесійній залі. Зокрема, від фракції «Блоку Петра Порошенка» «за» - 142 депутати, «Народного фронту» - 83, «Самопомочі» - 32, від «Радикальної партії» - 19, «Батьківщини» - 18, від депутатської групи «Економічний розвиток» - 18, групи «Воля народу» - 20, від «Опозиційного блоку» - лише 1.

Після цього Гройсман вигукнув: “Служу народу України!”.

Після цього президент України Петро Порошенко та народний депутат Юрій Шухевич привітали Гройсмана із обранням.

Читайте такожТурчинов хоче щоразу бачити в Раді аншлаг Довідка УНІАН. Володимир Гройсман народився 20 січня 1978 року в м. Вінниця.

1994–2005 роки – працював на керівних посадах у комерційних структурах.

У 2002 році обраний депутатом Вінницької міської ради. Працював заступником голови постійної депутатської комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

У 2003 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «юриспруденція».

У листопаді 2005 року обраний секретарем Вінницької міської ради, працював в. о. Вінницького міського голови.

У 2006 році у віці 28 років був обраний міським головою Вінниці, ставши наймолодшим міським головою обласного центру України.

У 2010 році переобраний Вінницьким міським головою на другий термін, здобувши підтримку 77,81% виборців.

Віце-президент Асоціації міст України та громад з питань житлово-комунального господарства.

У лютому 2010 року закінчив Національну академію державного управління при президентові України, отримавши диплом магістра за спеціальністю «управління суспільним розвитком» і спеціалізацією «управління на регіональному та місцевому рівнях».

З 27 лютого 2014 року – віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ст., Кавалерським хрестом ордену заслуг Республіки Польща.

Одружений. Виховує двох доньок і сина.

Раніше повідомлялося, що до складу коаліції увійшли 302 нардепи.