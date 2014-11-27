Спікером нової Ради став Володимир Гройсман
Верховна Рада восьмого скликання обрала головою депутата від Блоку Петра Порошенка Володимира Гройсмана.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 359 народних депутатів із 408, зареєстрованих в сесійній залі. Зокрема, від фракції «Блоку Петра Порошенка» «за» - 142 депутати, «Народного фронту» - 83, «Самопомочі» - 32, від «Радикальної партії» - 19, «Батьківщини» - 18, від депутатської групи «Економічний розвиток» - 18, групи «Воля народу» - 20, від «Опозиційного блоку» - лише 1.
Після цього Гройсман вигукнув: “Служу народу України!”.
Після цього президент України Петро Порошенко та народний депутат Юрій Шухевич привітали Гройсмана із обранням.
Читайте такожТурчинов хоче щоразу бачити в Раді аншлаг Довідка УНІАН. Володимир Гройсман народився 20 січня 1978 року в м. Вінниця.
1994–2005 роки – працював на керівних посадах у комерційних структурах.
У 2002 році обраний депутатом Вінницької міської ради. Працював заступником голови постійної депутатської комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.
У 2003 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «юриспруденція».
У листопаді 2005 року обраний секретарем Вінницької міської ради, працював в. о. Вінницького міського голови.
У 2006 році у віці 28 років був обраний міським головою Вінниці, ставши наймолодшим міським головою обласного центру України.
У 2010 році переобраний Вінницьким міським головою на другий термін, здобувши підтримку 77,81% виборців.
Віце-президент Асоціації міст України та громад з питань житлово-комунального господарства.
У лютому 2010 року закінчив Національну академію державного управління при президентові України, отримавши диплом магістра за спеціальністю «управління суспільним розвитком» і спеціалізацією «управління на регіональному та місцевому рівнях».
З 27 лютого 2014 року – віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ст., Кавалерським хрестом ордену заслуг Республіки Польща.
Одружений. Виховує двох доньок і сина.
Раніше повідомлялося, що до складу коаліції увійшли 302 нардепи.