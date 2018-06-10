Путін боїться таких людей, як Сенцов — депутатка Європарламенту

Ребека Гармс перебуває в Україні з візитом разом з іншими євродепутатами.

Депутатка Європарламенту Ребека Гармс заявила про те, що президент РФ Володимир Путін боїться таких людей, як український режисер, політв'язень Олег Сенцов.

На цьому вона наголосила у коментарі Громадському.

«Гадаю, Путін знає, що Сенцов — це людина, яку він не може зламати. Якби він був на свободі і лишався у Криму, Путіну довелося б боятися його впливу, розголосу від такої особистості як Сенцов. Бо Путін боїться таких людей як Сенцов. Саме тому Олег у вязниці», — зазначила вона.

Гармс перебуває в Україні з візитом разом з іншими євродепутатами.

Вона також розповіла про кампанію щодо підтримки правозахисників та активістів, які боряться за звільнення та права політв'язнів.

«Ми опублікували список політв'язнів у Росії, цей список було складено російською правозахисною організацією «Меморіал». Ми хочемо підтримати зусилля правозахисників, активістів, адвокатів у Росії, надати розголосу їхній роботі. «Борітеся за забутих політв'язнів у Росії», — так називається наша кампанія.

Гармс також висловила занепокоєння станом здоров'я Сенцова: «Я дуже хвилююся за здоров'я Олега Сенцова у звязку з його голодуванням. Він бореться за те, аби випустили всіх українських політв'язнів. Ми підтримуємо його у цій боротьбі — власними закликами, також резолюцією, яка буде днями розглянута і я сподіваюся, ухвалена у Європарламенті».

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14 червня Європарламент розглядатиме резолюцію щодо захисту прав людини у Росії, в якій окремо наголошується на проблемі політичних в'язнів.

Фракція зелених у Європарламенті випустила інтерактивну карту, на якій можна побачити російські вязниці, де утримують полівязнів. «Зелені» закликають ФІФА звернути увагу на проблему дотримання прав людини у Росії і критикують рішення проводити Чемпіонат світу з футболу у країнах, які систематично порушують міжнародне право.

«Ми хочемо привернути увагу ФІФА та футбольних фанатів, що вони мають звертати увагу не лише на великі гроші, а і на права людини, коли справа доходить до рішення, де проводити такого роду подію», — наголосила Гармс.

У суботу, 9 червня, у Києві також пройшла акція на підтримку Олега Сенцова «Вголос».

Нагадаємо, 9 червня Олег Сенцов, який голодує у російській в'язниці 27 день, написав листа правозахисникам Миколі та Тетяні Щурам. Фото листа Сенцова передали правозахисники. Політв'язень розповів, що його перевели до санчастини і він почуває себе нормально.

Також повідомлялось, що Олега Сенцова оглянув консиліум лікарів.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній продовжує сидіти у колонії в Магадані.

Зазначимо, у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії.

58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.