"Про мене тут добре піклуються": Сенцов написав листа із тюрми

За його словами, його перевели з камери в місцеву санчастину табору і надали окрему палату.

Український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов написав правозахисникам Миколі і Тетяні Щур лист, в якому розповів про стан свого здоров'я.

Про це повідомляє "Громадське". Сенцов написав, що почуває себе нормально і припиняти голодування не збирається.

"Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся", - написав він.

За його словами, його перевели з камери в місцеву санчастину табору і надали окрему палату.

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Раніше повідомлялося, що Олега Сенцова, який в колонії голодує з 14 травня, оглянули лікарі.

Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 6 червня адвокат Ольга Дінз, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов знаходиться на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.