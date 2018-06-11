"Сьогодні там немає України": Клімкін розповів, яким шляхом буде встановлено мир на Донбасі

За словами міністра, "реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством, - це шлях до миру".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) у Берліні говоритиме про роль ОБСЄ і миротворців для контролю над безпекою на Донбасі.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

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"Всі ЗМІ говорять про Сінгапур (УНІАН: йдеться про заплановану на 12 червня в Сінгапурі зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина), а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством, - це шлях до миру", - заявив Клімкін.

"Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині заявили, що глави МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня у Берліні спробують посприяти мирному процесу на Донбасі.

За словами Клімкіна, однією з головних тем зустрічі має стати запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що вимагатиме відведення військ та озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації "формули Штайнмаєра".