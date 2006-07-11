Верховна Рада створила 26 комітетів

Верховна Рада ухвалила рішення про створення 26 парламентських комітетів і спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 227 депутатів із 234 зареєстрованих у сесійній залі.

Прийняття цього рішення супроводжувалось бійкою. Зокрема, депутати від «Нашої України» і БЮТ не давали можливості частині соціалістів голосувати, і намагалися штурмом пройти до парламентської трибуни.

Представники БЮТ і блоку “Наша Україна” увімкнули сирени.

Постановою "Про перелік, кількісний склад, предмети відання комітетів Верховної Ради України п`ятого скликання" створено 26 комітетів Верховної Ради України та Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації, а також затверджено їх основні функції за профілем діяльності.

А саме:

Комітет з питань правової політики;

Комітет з питань правосуддя;

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

Комітет з питань національної безпеки і оборони;

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

Комітет у закордонних справах;

Комітет з питань Європейської інтеграції;

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;

Комітет з питань бюджету;

Kомітeт з питань фiнансiв i банківської діяльності;

Koмiтeт з питань економічної політики;

Koмiтет з питань промислової i регуляторної політики та підприємництва;

Koмiтeт з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

Комітет з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства;

Комiтет з питань транспорту i зв`язку;

Kомітeт з питань аграрної політики та земельних відносин;

Koмiтет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

Kомiтeт з питань науки i освіти;

Комітет з питань охорони здоров`я;

Комітет з питань культури та духовноcтi;

Koмiтeт з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму;

Kомітeт з питань свободи слова та інформації;

Комітет соціальної політики та праці;

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.