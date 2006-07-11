Верховна Рада створила 26 комітетів
Прийняття цього рішення супроводжувалось бійкою
Верховна Рада ухвалила рішення про створення 26 парламентських комітетів і спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 227 депутатів із 234 зареєстрованих у сесійній залі.
Прийняття цього рішення супроводжувалось бійкою. Зокрема, депутати від «Нашої України» і БЮТ не давали можливості частині соціалістів голосувати, і намагалися штурмом пройти до парламентської трибуни.
Представники БЮТ і блоку “Наша Україна” увімкнули сирени.
Постановою "Про перелік, кількісний склад, предмети відання комітетів Верховної Ради України п`ятого скликання" створено 26 комітетів Верховної Ради України та Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації, а також затверджено їх основні функції за профілем діяльності.
А саме:
Комітет з питань правової політики;
Комітет з питань правосуддя;
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування;
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
Комітет з питань національної безпеки і оборони;
Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
Комітет у закордонних справах;
Комітет з питань Європейської інтеграції;
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України;
Комітет з питань бюджету;
Kомітeт з питань фiнансiв i банківської діяльності;
Koмiтeт з питань економічної політики;
Koмiтет з питань промислової i регуляторної політики та підприємництва;
Koмiтeт з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
Комітет з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства;
Комiтет з питань транспорту i зв`язку;
Kомітeт з питань аграрної політики та земельних відносин;
Koмiтет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;
Kомiтeт з питань науки i освіти;
Комітет з питань охорони здоров`я;
Комітет з питань культури та духовноcтi;
Koмiтeт з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму;
Kомітeт з питань свободи слова та інформації;
Комітет соціальної політики та праці;
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.