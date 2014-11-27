Коханка Януковича Полєжай продовжує відмивати гроші в Україні - ЗМІ

Про це йдеться у сюжеті програми "Секретні матеріали", повідомляє ТСН.

Наприклад, "золотою жилою" є благодійний фонд "Дорога майбутнього", засновником якого є Полєжай. За часів президентства Януковича на фонд та приналежний йому дитячий санаторій "Славутич" перераховувалися десятки мільйонів доларів. Зараз офіс фонду опечатаний, телефон, вказаний на сайті, не відповідає, але фонд продовжує вигравати тендери.

Зазначимо, Мінсоцполітики та інші державні установи роками постачали Полєжай багатомільйонними тендерами, щоразу без відкритих торгів та без документації з технічним завданням.

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У травні цього року "Дорога майбутнього" знову виграла тендер, продаючи державі путівки в свій дитячий табір "Славутич" - київські чиновники купили 390 путівок для потребуючих дітей, ціна однієї путівки – 3000 гривень. Загалом витратили 1 мільйон 200 тисяч гривень. У жовтні фонд виграв новий тендер, цього разу коханка Януковича продала 215 путівок на 1 мільйон гривень, ціна кожної - уже по 4600. Загальна сума всіх виграних тендерів "Славутича" перевищує 11 млн гривень.

Журналісти "Секретних матеріалів" дізналися, що у 2011 році державний дитячий табір "Славутич", який знаходиться у Переяслав-Хмельницькому, став приватною власністю. Але попри це дитячий табір продовжував існувати на гроші чесних платників податків. Полєжай зробила там шикарний ремонт, відгородила його високим парканом і стала оздоровлювати дітей за державні гроші, паралельно відмиваючи мільярди через благодійний фонд.

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Після втечі Любові Полєжай з України на пост директора табору поставили кризового менеджера, яким виявилася родичка директора благодійного фонду Діни Аблаєвої. Вікторія Асієва покинула у Донецьку посаду директора місцевого м'ясокомбінату і приїхала керувати дитячим табором. Завдання нового директора, яка не має жодного досвіду роботи з дітьми - жорстка економія. Говорять, що в неї це непогано виходить.

Наприклад, Вікторія придумала альтернативний метод доходу – кожен бажаючий може приїхати до табору і, заплативши певну суму, скупатися у дитячому басейні.

Окрім фонду коханка колишнього глави держави мала також власний салон краси – в елітному районі, на Оболонській набережній у Києві. Працівники салону говорять, що у царську плитку, кришталеві люстри та спа-зону з басейнами та хамам вкладено не один мільйон податків українців.

Звісно, салон Полєжай - закритого типу і ціни там були відповідні. Після ганебної втечі президента "Крістал спа" на час закрили, а навесні відкрили знову. Тепер за документами його нібито орендують вже зовсім інші люди.

Щоправда, нові орендарі не поміняли ні назву, ні персонал, ні клієнтуру. Тому не виключено, що хоча нині Янукович зі своєю коханкою живуть, за свідченнями російських ЗМІ в елітному московському районі Барвиха, заробляти гроші вона продовжує в Україні.