Уряду потрібні чесні фахівці, а не іноземці - політолог

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"З точки зору політології - це не зовсім добре, тому що потужна націонал-демократія може влаштувати саботаж будь-якому найталановитішому іноземному фахівцеві - це перше. Друге - це так звані ті місця, за які ведуть запеклу боротьбу фракції всередині більшості, ось що сумно", - зауважив політолог.

Однак, за словами Небоженка, сама ідея іноземних фахівців у владі є цікавою.

"Але сама пропозиція президента, щоб у виконавчій владі були сильні західні фахівці, дуже цікава. І взагалі мені дуже сподобалося, як сьогодні взаємодіяли президент, прем'єр-міністр і спікер", - сказав він.

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Експерт переконаний, що державі бракує не фахівців, а чесних професіоналів.

"Уже сам факт, що можуть прийти іноземні команди і нас це не лякає - це вже добре. Але у нас в Україні немає проблеми в хороших фахівцях, у нас проблема в чесних людях. Дайте середнього професіонала, але людину, яка хоча б рік не крастиме", - наголосив Небоженко.