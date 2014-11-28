Депутат від Ляшка в норковій шубі з золотим iPhone не змогла визначити державний устрій України

24-річна депутат вразила гардеробом вартістю в кілька тисяч доларів і незнанням державного устрою України, йдеться в сюжеті ТСН.

Рік тому Олена Кошелєва працювала адміністратором у найдорожчому ресторані Харкова. Нині її вважають найзагадковішою депутаткою.

На перше пленарне засідання нової Ради вона прийшла у супроводі одразу двох охоронців. Одягнута була в довгу норкову шубу за кілька тисяч доларів, при собі мала новий золотий iPhone та шкіряну сумку за тисячу доларів.

З пресою вона спілкуватись не хотіла, тому виходила із зали, коли журналісти вже майже розійшлись. Побачивши камеру, почала ховатись за охоронців, а на просте запитання про державний устрій України не змогла знайти відповіді.

"Давайте наступного разу я відповім на всі ваші питання", - запропонувала член Радикальної партії.

В офіційній біографії Олена Кошелєва називає себе безробітною волонтеркою. Однак її "волонтерство" поставили під сумнів справжні харківські волонтери ще під час виборчої кампанії.

Як уже повідомлялося, Олега Ляшка просять пояснити появу "липової" волонтерки в топ-10 списку Радикальної партії.