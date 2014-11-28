Швеція надає Україні 25 млн євро на євроінтеграційні реформи

Про це на конференції повідомив посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат.

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"Моїм одним з найбільших завдань є допомагати вам в питаннях вашої інтеграції в Європейський союз. Швеція забезпечує підтримку проведення реформ в Україні на щорічній основі у сумі 25 млн євро", - підкреслив шведський дипломат.

За словами посла, Швеція буде продовжувати підтримувати Україну. "Швеція буде стояти на вашому боці, але ми не можемо робити роботу за вас. Ви повинні змінити ваше суспільство самостійно", - сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що українцям не вистачає впевненості в проведенні реформ і змін у суспільстві.