Україна не контролює 410 км свого кордону з Росією

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, передає "Острів".

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"Ми на сьогоднішній день не контролюємо 409,3 км українсько-російського кордону, який проходить повністю по території Донецької і частково Луганської областей", - сказав Віктор Назаренко.