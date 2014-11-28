Україна не контролює 410 км свого кордону з Росією
12:27, 28 листопада 2014Політика
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Україна не контролює майже 410 км свого кордону з Росією.
Україна не контролює 410 свого кордону з РФ / ДПСУ
Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, передає "Острів".
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"Ми на сьогоднішній день не контролюємо 409,3 км українсько-російського кордону, який проходить повністю по території Донецької і частково Луганської областей", - сказав Віктор Назаренко.
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