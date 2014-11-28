В Антрациті бойовики "ЛНР" вбили ватажка місцевих "козаків" і намагаються захопити владу - ЗМІ

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За попередніми даними, убитий військовик комендант міста В'ячеслав Пеніжанін з позивним "Прапор".

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У зв'язку з цим люди Козіцина підняті по тривозі, перекривають в'їзди та виїзди з Антрацита. Так, у місто не можуть потрапити робочі автобуси шахтарів з Ровеньок.

До будівлі колишньої міськадміністрації вивезли гаубицю.

Зранку в місті місцеві мешканці чули перестрілки. По місту їздять багато "швидких".

Місцевим мешканцям заборонили виходити на вулицю, закрили дитячі садочки та відкрили бомбосховища.

Як відомо, тиждень тому між керівництвом так званої "ЛНР" та людьми отамана Козіцина виникла сварка через зникнення великої суми грошей, які нібито були передані з Москви для виплати пенсій місцевим мешканцям.

Козіцин звинуватив "главу ЛНР" Плотницького у розкраданні цих грошей. Угрупування так званих "козаків" відмовилося підкорятися владі т. зв. "ЛНР".

Як відомо, Козіцин є громадянином Росії.