У Нідерландах надрукували поштові марки із футболістом, що збиває м’ячем лайнер MH17

Автором зображення на марці є український художник Андрій Єрмоленко, який зробив цілу серію подібних плакатів про ЧС-2018 в РФ.

Національний поштовий оператор Нідерландів PostNL надрукував марки, присвячені Чемпіонату світу з футболу в РФ та знищенню проросійськими терористами «Боїнга» рейсу MH-17. На марках зображено футболіста, який м`ячем збиває збиває у повітрі літак.

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Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на нідерландського мовника NOS. Марки були замовлені на сайті PostNL, де будь-хто може спроектувати та замовити собі марки із персональним зображенням. В компанії підтвердили, що було зроблено замовлення на лист з десятьма такими марками.

Автором зображення на марці є український художник Андрій Єрмоленко. Він зробив цілу серію подібних плакатів про ЧС-2018 в РФ, які демонструють кривавий характер російського режиму.

В PostNL, однак, заявили що шкодують про виготовлення марок із зображенням, "яке для когось може бути образливим". "За зміст матеріалу завжди відповідальна особа, яка розробляє та замовляє марку", - вказали в компанії.

Загальні положення та умови, з якими повинен погодитися замовник, зазначають, що йому не дозволяється надавати візуальний матеріал, який може бути сприйнятий як образливий або має політичний контекст.

Як повідомляв УНІАН, український художник Андрій Єрмоленко створив серію постерів до Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії, показавши жорстоку та криваву сутність режиму у цій країні. Вони стали хітом у соцмережах та ЗМІ, але викликали обурення в Росії.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів. Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

24 травня 2018 р. слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.