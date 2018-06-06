Українського художника, який створив "криваві" постери до ЧС-2018 у Росії, забанили у Facebook (фотогалерея)

"Facebook пояснив це тим, що я порушив його догми саме через ці плакати", - сказав Єрмоленко.

Український художник Андрій Єрмоленко створив серію постерів до Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії, показавши жорстоку та криваву сутність режиму у цій країні. Вони стали хітом у соцмережах та ЗМІ та викликали обурення у Росії.

Як повідомляє Українська правда, ці зображення він оприлюднив у Facebook, але уже невдовзі мережа його забанила. "Facebook пояснив це тим, що я порушив його догми саме через ці плакати. Вони спочатку забанили мій самий перший пост з одним плакатом, але потім я зібрав їх всі в одному пості, і тоді Facebook забанив мене", - розповів Єрмоленко виданню.

Єрмоленко відомий в Україні завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО (зокрема, «Укроп»), та серії неофіційних логотипів для найбільших міст України «United Colours of Ukraine».

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька компанія Lufthansa оконфузилася, видавши Україну за Росію у рекламному ролику до ЧС-2018.