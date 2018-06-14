Жебрівський розповів про свою нову посаду

За словами Жебрівського, про подальшу сферу його діяльності буде відомо, швидше за все, сьогодні ввечері.

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський буде обговорювати з президентом України Петром Порошенком свою подальшу сферу діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи на посаді.

За словами Жебрівського, він готовий працювати надалі в будь-якій сфері, яка потрібна для нашої держави.

«Буду працювати в сфері, яка потрібна державі Україна. Це буде рішення президента. І не зовсім чесно з моєї сторони анонсувати те, що має оприлюднити президент. Це буде нечесно стосовно президента, в команді якого я залишаюсь», - сказав Жебрівський, відповідаючи на запитання щодо можливо вже обговорених сфер діяльності, де він може обійняти посаду.

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За словами Жебрівського, про подальшу сферу його діяльності буде відомо, скоріш за все, сьогодні ввечері.

«Сьогодні о 20.30 я запрошений на зустріч до президента. І я думаю, що сьогодні ввечері після зустрічі з президентом буде зрозуміло, яку посаду я обійму», - повідомив Жебрівський.

Він запевнив, що перш за все, рішення про відставку є його особистим рішенням, що було узгоджено з президентом України.

«Думаю, в принципі, на цьому етапі я свою місію виконав і через це залишаю посаду», - зазначив Жебрівський.

За його словами, він подав дві кандидатури наступників на посаду. «Я не хочу називати прізвища. Їх розглядають», - додав він.

«До речі, – щодо розмов, що мене відправили у відставку. Вже те, що на сьогоднішній день ще ведуться консультації по наступнику, говорить про те, що мою відставку ніхто не готував. Це моє свідоме рішення, яке президент зрозумів і підтримав», - наголосив Жебрівський.

За його словами, хоча указ президента щодо його відставки є, за дві години ще очікується відповідне розпорядження.

«Незалежно від того, хто буде моїм наступником, скажу, що сьогодні на Донеччині є ядерне патріотичне ядро, яке не зійде з курсу», – впевнений Жебрівський. Він додав, що побажав би наступнику зрозуміти і усвідомити, хто такі «українці Донеччини», бо за його словами, це дуже важливо.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко призначив Жебрівського головою Донецької облдержадміністрації 11 червня 2015 року.

11 червня 2018 року Жебрівський написав у Facebook, що президент України прийняв його заяву про відставку.

13 червня Кабінет міністрів України схвалив відставку Жебрівського, того ж дня Порошенко підписав указ про звільнення Жебрівського з посади голови Донецької ОДА згідно з поданою ним заявою.

Іншим своїм указом президент нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як наголошується в документі, Жебрівський відзначений державною нагородою «за значний особистий внесок у державне будівництво, багатолітнє сумлінне служіння українському народові».