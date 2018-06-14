Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донеччини й нагородив орденом

Також президент нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.

Президент України Петро Порошенко звільнив Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Текст відповідного указу від 13 червня оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом президент нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Як зазначається у документі Жебрівського відзначено державною нагородою «за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння українському народу».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня у Facebook Жебрівський написав, що президент прийняв його заяву про відставку.

Порошенко призначив Жебрівського головою Донецької облдержадміністрації 11 червня 2015 року.