Журналістку хочуть позбавити акредитації за непристойний жест у Раді (фото)

Раніше Кармелюк звернулась до головних редакторів видань замінити цих журналісток на інших.

Керівник прес-служби Апарату Верховної Ради України Ірина Кармелюк звернулася до Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики щодо позбавлення акредитації у парламенті журналісток Юлії Махмуді та Валерії Єгорової за недотримання етичних норм.

Як повідомляє сайт комітету, це питання планується розглянути на засіданні 20 червня.

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24 травня у Facebook було розміщено фото, на якому неподалік українського прапора зображені дві дівчини, одна з яких показує непристойний жест - середній палець.

25 травня Кармелюк написала у Facebook: "Яскравий зразок невихованості, вишуканої вульгарності і повне неусвідомлення місця, де знаходяться ці ... Юлія Махмуді і Валерія Єгорова. Думаю, що вони недостойно представляють акредитовані у парламенті видання "Громадський вісник Києва" (Олексій Бевзюк, правда?) і "Flash on time news" (Денис Маганов?)".

Кармелюк попросила головних редакторів видань "звернути увагу на невідповідність поведінки цих журналісток у Верховній Раді поблизу Порталу Українського прапора, недотримання норм етики та замінити на інших представників ваших ЗМІ".

При цьому багато дописувачів під постом підтримали позицію Кармелюк.