Екс-помічниця нардепа потрапила у скандал: показала непристойний жест у Раді (фото)

Колишня помічниця нардепа порадила тим, у кого є до неї претензії, дивитися на її скандальне фото в Раді.

Екс-помічниця одного з народних депутатів від Радикальної партії Валерія Єгорова відреагувала на скандал довкола знімка з кулуарів Верховної Ради, на якому вона показала непристойний жест фотографу.

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Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook знімок. "Цвіту і пахну на зло ворогам, на радість людям. Якщо у когось є до мене претензії - дивіться фото, яке вже стало знаменитим. Всім мир", - написала вона.

Як повідомлялося, 24 травня колишня помічниця одного з народних депутатів від партії Ляшка Валерія Єгорова показала середній палець фотографу в кулуарах Верховної Ради.

