Екс-помічниця нардепа потрапила у скандал: показала непристойний жест у Раді (фото)

16:37, 25 травня 2018
Політика
6078 0
Єгорова оскандалилася в Раді / фото facebook.com/yan.dobronosov

Екс-помічниця одного з народних депутатів від Радикальної партії Валерія Єгорова відреагувала на скандал довкола знімка з кулуарів Верховної Ради, на якому вона показала непристойний жест фотографу.

Читайте такожУ Раді сфотографували, як нардеп Литвин з "лівої" сторінки лайкає свої пости

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook знімок. "Цвіту і пахну на зло ворогам, на радість людям. Якщо у когось є до мене претензії - дивіться фото, яке вже стало знаменитим. Всім мир", - написала вона.

Як повідомлялося, 24 травня колишня помічниця одного з народних депутатів від партії Ляшка Валерія Єгорова показала середній палець фотографу в кулуарах Верховної Ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Рада#депутат