На Майдані Незалежності “Правий сектор” святкує річницю створення

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь близько 100 осіб, які тримають червоно-чорні прапори УПА.

Люди розташувались біля фонтану поблизу пам'ятника засновникам Києва.

Серед присутніх є бійці “Правого сектору” в камуфляжній формі, які повернулись на ротацію із зони АТО.

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Промовці з імпровізованої сцени зачитують патріотичні націоналістичні вірші.

Також ведеться через невеликий екран відеотрансляція подій часів Революції гідності.

Учасники акції наголошують, що, незважаючи на перемогу над режимом екс-президента Віктора Януковича, Революція гідності триває, оскільки на даний час Україні загрожує агресія з боку терористів в Донецькій і Луганській областях, яких активно підтримує Росія.