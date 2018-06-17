Євродепутат Хармс: мене дезінформували від імені Адміністрації президента

Раніше Хармс заявила, що наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права. У свою чергу в АП відповіли, що подібних дзвінків на адресу Хармс не здійснювали, висловивши припущення, що євродепутат стала жертвою розіграшу.

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що стала жертвою дезінформації щодо підготовки президентом Петром Порошенком законопроекту про рівні права.

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Про це вона написала у Twitter після спростування Адміністрацією президента факту дзвінка до неї.

"Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо законопроекту про рівні права за допомогою сфабрикованого телефону та пошти, представляючись головою Адміністрації президента", - зазначила вона.

"Це був мій власний досвід, пов'язаний з поточною дезінформаційною війною. Прошу вибачення за проблеми та непорозуміння, які це могло спричинити", - додала євродепутат.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2 — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

I would like to underline that the incident doesn’t affect the fact that today’s #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Ukrainian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko@MiRo_SPD — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

Вона підкреслила, що цей інцидент не впливає на той факт, що проведений у неділю "Київ Прайд" є значним успіхом для України та прогресом у громадянських правах та рівноправності українців.

Як писала «Українська правда», у неділю депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що наступного тижня президент України Петро Порошенко представить проект закону про рівні права.

Радник Хармс Максим Еріставі уточнив, що співрозмовник євродепутата представився нібито головою АПУ Ігорем Райніним, який за дорученням президента поінформував про законодавчу ініціативу, яка "стосуватиметься прав ЛГБТ українців, в рамках європейських законодавчих стандартів".

У свою чергу в департаменті інформаційної політики Адміністрації президента заявили, що подібних дзвінків на адресу Хармс з АП не здійснювали, висловивши припущення, що євродепутат стала жертвою розіграшу.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців. Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ". Ще до початку маршу протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб. Наразі усіх затриманих відпустили.