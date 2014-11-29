За три місяці майже 1 тисяча вантажівок із "гумконвою" РФ перетнули кордон України

Загальна кількість російського ”гуманітарного конвою”, який незаконно перетинав український кордон, нараховує 950 вантажівок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, на окупованих бойовиками і російськими військами територіях дедалі загострюється гуманітарна ситуація. Посилюється проблема з водо-, газо-, електропостачанням, опаленням, медичним, транспортним забезпеченням, продовольством, функціонуванням промислового сектора та відсутністю грошей у населення, що зумовлює швидке зростання протестних настроїв серед місцевих жителів.

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”За оперативними даними, продовольчі та інші вантажі, що надходять до міст, які перебувають під контролем бойовиків, концентруються на складах або розкрадаються воєнізованими угрупуваннями. Зокрема з 22 серпня, тобто з часу незаконного перетину кордону першим так званим «гуманітарним конвоєм» на територію Україну прослідувало близько 950 білих вантажних автомобілів типу КаМАЗ”, - сказав Польовий.

За його словами, в перерахунку на конкретні продукти це могло б становити близького 42 млн 750 тис. банок згущеного молока або 33 млн 250 тис. банок м’ясних консервів по 525 г банка. ”Це суттєвий обсяг. Однак усі бачили, що значна частина цих вантажівок була напівпорожня, інші везли боєприпаси та пальне для військ окупантів. При цьому навіть у російських ЗМІ циркулює інформація, що до 50% гуманітарних вантажів розкрадається ще на території Росії. Більшість цих вантажів так само не доходить до людей, а використовується терористами для збагачення”, - зауважив Польовий.

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Він наголосив: ”Саме тому вся історія з російськими так званими «гуманітарними конвоями» – це фікція, покликана створити картинку для телебачення. Саму тому Україна наполягає, щоб передача та розподіл гуманітарних вантажів здійснювалася у відповідності до міжнародної практики, коли отримувачем вантажу є Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що забезпечує доставку «гуманітарки» людям, які її дійсно потребують”.

Польовий заявив, що Україна готова надсилати гуманітарні вантажі на окуповані терористами і росіянами райони Донбасу, але бойовики відмовляються цю допомогу отримувати.