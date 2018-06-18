Російський пранкер зізнався, що обманув Ребекку Хармс

03:44, 18 червня 2018
Політика
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Ребекка Хармс / REUTERS

Розіграш євродепутата Реббеки Хармс з приводу закону про рівні права для ЛГБТ в Україні організували російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, відомі як Вован та Лексус. Про це Кузнєцов написав у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Європарламенту Ребекка Хармс стала жертвою дезінформації про підготовку президентом Петром Порошенком законопроекту "щодо прав ЛГБТ-українців в рамках європейських законодавчих стандартів".

Після завершення "Маршу рівності" в Києві 17 червня Хармс заявила, що їй дзвонили з Адміністрації президента України і передали, що Петро Порошенко не тільки підтримує "Київпрайд", але і має намір подати проект закону про рівні права на наступному тижні. Однак в Адміністрації президента України спростували таку бесіду і подібні ініціативи.

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