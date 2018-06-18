В Канаді пропонують передати Україні летальну зброю на 9,5 мільйона доларів

Йдеться про кулемети «С6», протитанкові гранатомети «Карл Густав», міномети та різне спорядження.

Представники опозиційної в Палаті громад Канади Консервативної партії пропонують передати Україні летальну зброю на 9,5 млн доларів.

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Про це в ексклюзивному коментарі «Донбас. Реалії» повідомив депутат Палати громад Канади Джеймс Безан.

Зокрема, він наголосив, що парламентська опозиція вимагає від уряду Канади більш активних заходів із підтримки українських військових. Так, представники Консервативної партії Канади запропонували передати Києву партію летальної зброї на 9,5 млн доларів.

«Це – снайперські гвинтівки, приціли, кулемети «С6», які використовує канадська армія, протитанкові гранатомети «Карл Густав», міномети, прилади нічного бачення, деяке медичне забезпечення», – зазначив Безан.

За його словами, це озброєння спочатку призначалося для курдських сил в Іраку. Їх канадські військові тренували для боротьби проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Але рішення про постачання так і не ухвалили.

«Путіна провокує слабкість. І поки Україні не вистачатиме озброєння для захисту власних кордонів – Путін буде продовжувати тиснути. Тільки якщо ми надамо необхідну летальну зброю українській армії, лише тоді ми зможемо побачити, як Путін прибирає свої сили з Донбасу», – вважає канадський парламентарій.