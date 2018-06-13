МЗС: концепту і консенсусу в "нормандському форматі" щодо миротворців на Донбасі немає

Заступник глави МЗС вважає, що без концепції не можна досягнути компромісів у питанні миротворців.

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що на переговорах в рамках "Нормандського формату" за участі України, Німеччини, Франції та Росії консенсус і єдина концепція щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі відсутні.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

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"Для того, щоб знайти якісь компроміси, треба спочатку мати якийсь концепт. Можна казати про різні стадії, про різний персонал, про всю решту, якщо у вас є концепт того, що ви хочете досягнути і домовленість між сторонами про досягнення цілей цього концепту. Концепту немає", - завила дипломат.

"Концепту в "нормандському форматі" щодо миротворчої місії немає, звичайно, що немає і консенсусу", - наголосила Зеркаль.

"Лавров продовжує грати в гру, в те, що миротворці потрібні для супроводження СММ ОБСЄ, при тому, що мова йде тільки супроводжувати там, де їм будуть дозволяти ці місцеві "авторитети" (бойовики - УНІАН)", - заявила Зеркаль.

За її словами, позиція російської сторони щодо необхідності миротворчих сил задля супроводження спостерігачів ОБСЄ є кроками назад.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками останньої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандського формату", яка відбулася 12 червня в Берліні, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив позицію, що миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй мають отримати реальний мандат щодо роззброєння незаконних збройних формувань та пошуку прихованої важкої зброї на усій території окупованого Донбасу. На його думку, повноваження миротворців не мають обмежуватися лише супроводженням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

При цьому Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія проти пропозиції України і США, щоб місія ООН взяла під контроль окупований Донбас для організації виборів.

Водночас Клімкін сказав, що "нормандська четвірка" предметно обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН.