Новий український броньовик KOZAK успішно пройшов випробування на полігоні

Збройні сили, Нацгвардія і Прикордонна служба на полігоні в Нових Петрівцях проводили випробування останньої версії прототипу перед серійним випуском.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Арсен Аваков.

"Повністю українська інженерія, у партнерстві з італійським IVECO. Поки дві версії лінійки бронемашин. В роботі більше. Машини пройшли тест драйв. У завершенні випробувань були розстріляні з 50-ти метрів автоматом 5.45, 7.62, кулеметом, свд.. Захист тримає - броня та скло!" - пише Аваков.

Він також пише, що генерали і бійці склали перелік зауважень і доповнень до останнього прототипу.

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"В середу будемо говорити про замовлення першої тестової серійної партії для серійного виробництва та випробувань у військах в бойових умовах - і приймемо рішення про велике замовлення в чотирьох варіантах модифікацій і типорозмірів з різним набором озброєння і компонування захисту", - каже Аваков.

Повідомлення закінчується закликом пропонувати свої назви для нової машини.