Держдеп після слів Трампа про "російський" Крим пояснив свою позицію щодо півострова

08:43, 19 червня 2018
Політика
1480 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожУ МЗС України не збираються реагувати на слова Трампа про "російський Крим"

Про це повідомляє Радіо Свобода. «Наша політика щодо Криму залишається незмінною. Ми підтримуємо територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, і наша політика щодо Криму залишається незмінною. Наші санкції – наші кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не припинить окупацію і не поверне Крим Україні», – відповів представник Державного департаменту США на запитання журналіста щодо нібито заяви президента США Дональда Трампа на саміті «Групи семи», що Крим є російським.

15 червня видання BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах повідомило, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам «Групи семи», що Крим є російським, бо усі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Держдеп#Дональд Трамп