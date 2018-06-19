Порошенко вніс до Ради як невідкладний законопроект про утворення Антикорупційного суду

Мета проекту закону - виконання вимог Конституції, закону "Про Вищий антикорупційний суд" та закону "Про судоустрій і статус суддів" для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Президент Петро Порошенко, відповідно до статті 93 та частини другої статті 125 Конституції України, вніс на розгляд Верховної Ради проект закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, глава держави визначив документ як невідкладний для позачергового розгляду парламенту.

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Мета проекту закону - виконання вимог Конституції, закону "Про Вищий антикорупційний суд" та закону "Про судоустрій і статус суддів" для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Доповідатиме щодо законопроекту під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності.

Законом встановлюється, що ВАС є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

14 червня президент спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду». Законопроект передано до ВРП відповідно до процедури, визначеної ч. 2 ст. 125 Конституції України.

18 червня ВРП підтримала проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суду».