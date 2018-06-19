Посол ЄС розповів, хто в Україні заважає реалізації Угоди про асоціацію

Посол наголошує, що в процесі імплементації необхідно об'єднати зусилля уряду, Верховної Ради і громадянського суспільства.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що в Україні популісти та олігархи заважають імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Асамблеї української Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.

Як наголосив Мінгареллі, необхідно пояснити українським громадянам важливість імплементації Угоди про асоціацію.

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"Це також важливо, бо, як ви знаєте, в Україні є ряд людей, яким не подобається ця угода, і вони намагаються перешкодити імплементації угоди. Ми називаємо їх популістами, ми називаємо їх олігархами. (Це) усі ті, хто, по суті, мають особисті корисливі інтереси і які не хочуть, щоб політичні і економічні структури у цій країні були модернізовані", - заявив Мінгареллі.

"І з цієї причини, якщо ми хочемо сприяти більшій ефективності нашої боротьби проти цих сил, важливо краще передавати інформацію та подумати над тим, яким чином пояснити сенс імплементації Угоди про асоціацію", - сказав Мінгареллі.

За його словами, "як ви знаєте, ми зіштовхуємося із сильним спротивом, і, знову ж таки, це не є сюрпризом, і якщо ми хочемо подолати цей спротив, ми повинні спробувати мобілізувати велику кількість людей в Україні з метою імплементації цієї угоди, і для цього ми маємо пояснити, що означає імплементація цієї угоди для щоденого життя громадян".

Як сказав Мінгареллі, це завдання не є простим. "Якщо імплементація угоди залишається, по суті, завданням декількох бюрократів ЄС та декількох українських посадовців, ми не досягнемо результату", - зауважив посол.

За словами Мінгареллі, недостатніми є зусилля декількох міністерств, тому необхідно об'єднати зусилля всього уряду, Верховної Ради і громадянського суспільства для втілення Угоди про асоціацію.

Імплементація угоди стосується не лише того, щоб задовольнити Євросоюз, у першу чергу це відповідає інтересам українських громадян, - наголосив він.