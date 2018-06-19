У ЄС назвали сумнівною скандальну норму закону про Антикорупційний суд щодо розгляду апеляцій

Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі повідомив, що позиція ЄС щодо закону про Вищий антикорупційний суд ще не сформована, оскільки документ ще аналізують.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі назвав сумнівною норму закону про Вищий антикорупційний суд (ВАС) щодо розгляду апеляційних скарг у звичайних апеляційних судах, а не апеляційній палаті ВАС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Мінгареллі наголосив, що ухвалення Верховною Радою закону про Антикорупційний суд є значним кроком у правильному напрямку.

Читайте такожПорошенко вніс до Ради як невідкладний законопроект про утворення Антикорупційного суду

"І там є одне положення, щодо якого існують сумніви, і ми це вивчаємо", - додав він.

У зв’язку з цим Мінгареллі не повідомив, коли Євросоюз сформує свою позицію щодо закону про Антикорупційний суд.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 14 червня закон набув чинності.

Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

18 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключав, що 21 червня парламент може внести зміни до закону про ВАС щодо апеляцій.