Місія ООН закликає країну-окупанта Росію припинити депортацію мешканців Криму

В ООН вимагають від Російської Федерації захищати від конфіскації приватну власність у Криму.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні закликає владу Російської Федерації як окупаційної держави в Криму припинити практику депортації мешканців окупованого регіону за межі півострова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у 22-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні, презентованій сьогодні на прес-конференції.

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Зокрема, Моніторингова місія закликає РФ "припинити практику депортації та примусового переселення за межі території Криму осіб, які перебувають під захистом відповідно до зобов’язань окупаційної держави".

Також від РФ спостерігачі вимагають "захищати від конфіскації приватну власність у Криму та Севастополі, як того вимагають міжнародні стандарти, та відновити право власності всіх колишніх власників, які постраждали від конфіскації раніше".

"Утримуватися від криміналізації свободи слова і мирної поведінки, скасувати всі покарання, накладені на мешканців Криму за вираження поглядів, що відрізняються від офіційних, зокрема, стосовно статусу Криму", - наголошується у звіті.

Як і раніше, в ООН вимагають від РФ "дотримуватися зобов’язань, установлених міжнародним гуманітарним правом для окупаційної держави, в тому числі зобов’язання дотримуватися законодавства, що є чинним на окупованій території".