Денісова: Балуха перевели до ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань (відео)

Незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму український активіст Володимир Балух голодує вже 97 день, за цей час він схуд на 30 кг.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вкотре звернулась до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням терміново відвідати в ізоляторі тимчасово тримання українського активіста Володимира Балуха, який посилив голодування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Володимир Балух, який голодує вже 97 день, посилив голодування. Це означає, що він від часткового типу знову переходить лише на воду. За час голодування Володимир втратив 30 кг ваги. Це несе величезну загрозу для його життя!», - наголосила омбудсмен.

За її словами, Балуха перевели із сімферопольського СІЗО до Роздольненського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника установи.

Читайте такожУ Держдепі США закликали Росію негайно звільнити Сенцова, Клиха, Шумкова і Балуха

Крім того, лунають погрози помістити Балуха у штрафний ізолятор.

Омбудсмен наголошує, що за останні 10 днів перебування на території РФ їй не вдалось здійснити візит до жодного з українських політв’язнів, адже російська сторона різними засобами перешкоджає цьому.

Враховуючи зазначене, Денісова вкотре звернулась до голови Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Російській Федерації, Білорусі та Молдові Магне Барту та керівника офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста у м. Сімферополь П‘єра-Еммануеля Дюкруе з проханням якнайшвидше відвідати Балуха у СІЗО та надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

«Закликаю всіх причетних, хто може вирішити це питання в Російській Федерації, надати мені доступ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха!», - наголосила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух 19 березня оголосив голодування.

15 червня Балуху стало зле з серцем під час засідання підконтрольного РФ так званого «Роздольненського райсуду».

22 червня адвокат повідомив, що активіст відмовився від сухарів і почав вживати лише воду.