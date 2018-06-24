Голова МЗС Угорщини: "Війна України з Росією не може бути виправданням порушенню прав угорців" (відео)

За словами Сійярто, Україна та Угорщина повинні бути у гарних відносинах, тому що вони країни-сусідки.

Війна України з Росією не може бути виправданням порушенню прав угорської нацменшини на Закарпатті.

Про це в інтерв’ю ТСН.Тиждень заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Угорщина віддано підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Але ваша війна з Росією не може і не має бути виправданням, чому ви порушуєте права угорців. Ми розуміємо, що ваш президент, ваш уряд хотіли б позбутися впливу Росії через мову, школи. Але питання від мене: як ми там намалювалися? Якщо ви воюєте з Росією , чому кривдите нас? Якщо ви боретеся з Росією, чому забираєте права угорців?" - відповідає очільник угорського МЗС на питання щодо "підігравання Росії на міжнародній арені".

За словами Сійярто, Україна та Угорщина повинні бути у гарних відносинах, тому що вони країни-сусідки. "Чим сильніших та стабільніших сусідів ви маєте, тим сильніші та стабільніші ви самі. Чим кращі відносини у вас із сусідами, тим впевненіше ви можете дивитися у майбутнє", - підкреслює голова угорського МЗС.

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Запитання про те, чи збирається Угорщина відібрати частину Закарпаття, Сійярто сприйняв як образу. Він також назвав обурливими звинувачення у сепаратизмі.

"У вас війна, але залиште угорців у спокої. Мені здається це дуже погано, що ви вините угорців чи кривдите угорців, тому що у вас війна з Росією", - зазначив міністр закордонних справ Угорщини.

За його словами, Угорщина була б щасливою повернутися до тієї політики, яка була до ухвалення в Україні освітнього закону.

"Забираючи їхні (угорців – ред.) права - із законом про освіту, проводячи розслідування секретною службою проти них, звинувачуючи із такими дурними речами, що ми заберемо чи відріжемо частину території. Я не розумію, навіщо ви це робите. З країною, яка була найгучнішим прибічником вашого безвізового режиму з Євросоюзом! З країною, яка була вашим найгучнішим прибічником щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З країною, яка була б дуже щасливою повернутися до тієї політики, якби українське керівництво не порушило права меншин", - підкреслив Сійярто.

Голова угорського МЗС розповів, що наступний раунд перемовин заплановано на липень між українським Міносвіти та асоціацією угорців.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору. Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а в липні на рівні глав держав та урядів під час саміту в Брюсселі.