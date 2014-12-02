Військові України і РФ в Донецьку поговорять про припинення вогню

Про це в понеділок увечері повідомляє прес-центр АТО.

"Заплановано проведення робочої зустрічі на рівні представників Спільного центру та адміністрацій окремих районів Донецької області. О 12:30 2 грудня зустріч має відбутися в Донецьку", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, основні питання - швидке припинення вогню і відведення важкого озброєння.

"Особливу увагу буде приділено питанню аеропорту "Донецьк", оскільки цей об'єкт є важливою ділянкою як для Збройних Сил України, так і для окремих підрозділів районів Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПереговорники від України та РФ домовилися про припинення вогню в районі Донецького аеропорту

У понеділок керівники Спільного центру з української та російської сторін генерал-лейтенанти Володимир Аскаров та Олександр Лєнцов вивчали ситуацію, яка склалась навколо аеропорту Донецьк безпосередньо на місці подій.