Сійярто: викладання фізики українською не потрібне угорцям для кращого володіння державною мовою

Угорський міністр знову розкритикував мовну статтю українського закону про освіту.

Стаття 7 українського закону про освіту погіршила ситуацію для закарпатських угорців, оскільки кількість годин на викладання угорською зменшиться. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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«Я розумію, що ви хочете підвищити роль державної мови. Це ваше суверенне право, це внутрішнє питання, в яке я не хочу втручатися. Але підвищення ефективності навчання української не обов’язково означає, що ви маєте забирати час у предметів угорською мовою», – зазначив він в інтерв’ю «Європейській правді».

«І я вважаю, що викладання фізики чи біології українською не потрібне для кращого володіння державною мовою», – наголосив міністр.

Сійярто, в той же час, зазначив, що кінцеве рішення Угорщини щодо українського закону про освіту «залежатиме від думки меншини».

«Уряд має провести консультації, домовитися з ними. І якщо угорці залишаться задоволені – ми також погодимося», – підсумував він.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 22 червня, Сійярто заявив, що Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їхніх колег з Угорщини. Водночас міністр ще раз підтвердив, що на цій зустрічі Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту - тепер йдеться не про скасування мовної норми, а про виконання двох пунктів рішення Венеціанської комісії.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Гостріше за всіх на документ зреагувала Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.