Опитування: 23% українців голосували б за Тимошенко на виборах президента, далі - Гриценко і Ляшко

Наразі в опитуванні щодо президентських виборів лідирує Юлія Тимошенко, 2-гу сходинку «ділять» Анатолій Гриценко і Олег Ляшко, 3-тю – Юрій Бойко, Петро Порошенко та Вадим Рабінович.

Найбільшу підтримку серед українців у опитуванні щодо виборів президента наразі має Юлія Тимошенко.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.

Якби вибори Президента України відбувалися в середині червня і в списках не було Вакарчука та Зеленського, то по розрахунках відсотків серед тих, хто визначився, були б отримані наступні результати.

22,8% виборців проголосували б за Юлію Тимошенко, 16% – за Анатолія Гриценка, 13,2% – за Олега Ляшка, 10,6% – за Юрія Бойка, 10,5% – за Петра Порошенка, 8,4% – за Вадими Рабіновича, 3,9% – за Андрія Садового, 2,6% – за Олега Тягнибока, а за інших кандидатів – загалом 12,1%.

Таким чином наразі в опитуванні лідирує Юлія Тимошенко, 2-гу сходинку «ділять» Анатолій Гриценко і Олег Ляшко, 3-тю – Юрій Бойко, Петро Порошенко та Вадим Рабінович.

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За умови, якби у списках були Вакарчук та Зеленський, то голоси українців, які вже визначились із вибором, розподілились би так: 19,5% проголосували б за Юлію Тимошенко, 12,6% – за Анатолія Гриценка, 10,7% – за Олега Ляшка, 10,2% – за Юрія Бойка, 8,5% – за Петра Порошенка, 8,3% – за Володимира Зеленського, 7,5% – за Вадими Рабіновича, 7,4% – за Святослава Вакарчука, 2,7% – за Олега Тягнибока, 2,4% – за Андрія Садового, а за інших кандидатів – загалом 10,2%.

Дане опитування було проведено з 7 по 21 червня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.