Понад 80% українців незадоволені напрямком, у якому рухається країна – опитування

Соціологічне дослідження КМІС також показало, що 47,3% громадян вважають, що Україна має йти інтеграційним напрямком вступу до Європейського Союзу.

83,7% українців незадоволені напрямком, у якому рухається країна, задоволені – 11,2%.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 7 по 21 червня 2018 року.

Згідно з даними соціологічного дослідження, 47,3% українців вважають, що Україна має йти інтеграційним напрямком вступу до Європейського Союзу.

11,9% респондентів переконані, що Україні має йти напрямком вступу до Митного союзу.

Ще 30,1% громадян вважають, що Україні не слід орієнтуватися на вступ ані до ЄС, ані до Митного союзу.

Також опитування показало, що на референдумі щодо вступу до НАТО 41,1% українців проголосував б «за», «проти» висловилися б 30,7%.

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КМІС провів опитування з 7 по 21 червня методом особистого інтерв'ю 2005 респондентів, що проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% — для показників, близьких до 25%; 2,0% — для показників, близьких до 10%; 1,4% — для показників, близьких до 5%.