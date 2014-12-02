О 16.00 у Раді почнуть виступати кандидати на посади в уряд — прес-служба Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

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“О 16 годині в сесійній залі розпочнуться виступи кандидатів в кандидати на посади міністрів”, - сказала вона.

Сьогодні мало відбутися друге засідання новообраної Верховної Ради VIII скликання, проте народні обранці працювали лише 10 хвилин з 10:00 до 10:10 і 10 хвилин з 12:30 до 12:40.