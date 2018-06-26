Командувачем призначено віце-адмірала Мойсеєва.

Президент РФ Володимир Путін змінив командувача Чорноморського флоту в окупованому Криму.

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Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

«Віце-адмірала Мойсеєва Олександра Олексійовича указом президента Російської Федерації призначено командувачем Чорноморського флоту. Адмірала Олександра Вікторовича Вітка, який раніше командував флотом, направлено на нове місце військової служби - в головне командування ВМФ РФ», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня в анексованому Криму стартували російські військові навчання, в яких беруть участь близько ста вертольотів і літаків. Також маневри за участю ППО і Чорноморського флоту пройдуть у Ростовській області та Краснодарському краї.