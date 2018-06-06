Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму

В рамках навчань засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні у відбитті ракетного удару кораблів умовного противника з моря.

У анексованому Криму стартували російські військові навчання, в яких беруть участь близько ста вертольотів і літаків. Також маневри за участю ППО і Чорноморського флоту пройдуть у Ростовській області та Краснодарському краї.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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В рамках навчань засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні у відбитті ракетного удару кораблів умовного противника з моря.

"Екіпажі розвідувальних літаків морської авіації ЧФ успішно впоралися з поставленим завданням і передали точні координати кораблів умовного противника на пункт управління розвідувально-ударними діями", - повідомили в Міноборони РФ.

Всього в навчаннях беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, в районі тимчасово окупованого селища Бірюкове Свердловського району Луганської області розквартировано підрозділ Збройних сил РФ загальною чисельністю до 90 осіб. Про це на сторінці в Facebook написав співголова Правого справи Дмитро Снєгирьов.